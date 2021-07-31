台南市左鎮化石園區首隻現生鳥類標本─鳳頭蒼鷹「王梨頭」入籍成為博物館藏一員，未來可望是化石園區吉祥物！「王梨頭」於今年初在園區地上被發現身亡，園方將其製成標本保存展出，牠的出現雖經雖獸醫研判是追捕獵物意外身亡，但園方也省思大面積玻璃帷幕，可能易造成鳥類「窗殺事件」，將研議改善。

左鎮化石園區在迎接疫情微解封後，於7月中旬推出「龍飛鳳舞特展」，內容即呈現恐龍如何演化成鳥類的相關展示，3歲雄鷹鳳頭蒼鷹正好出現，也成為特展一分子。館方同步為牠在臉書舉辦命名活動，短短1周吸引200多位網友命名，各類五花八門名字全出爐，有「唐鳳」、「旺來」、「鷹雄」、「鳳菲菲」、「南霸天」等，最後以「王梨頭」獲得最高讚數而出線。

園區說明，「王梨」台語諧音「旺來」，相當有福氣，最受網友青睞，是由網友「陳瑄」所提名，命名靈感來自於鳳頭蒼鷹後腦杓有羽冠，在驚嚇時會豎起，被稱為「鳳頭」，而一聽到鳳頭，馬上會聯想到鳳梨，據此發想出這個有趣的名字。

園區表示，此次鳳頭蒼鷹命名開放由網友發想，同時也是博物館走出既有研究框架，與公眾互動的成果展現，回響出乎意外熱烈，另一個互動熱烈的議題是，有「城市獵人」封號的猛禽鳳頭蒼鷹意外在園區身亡，引來不少鳥友不捨，關切是否為「窗殺」，紛紛提出建言。

園區也從善如流，認為整棟建築有多片大面玻璃幃幕，由於窗戶透明，恐成為鳥類「看不見的陷阱」，易造成鳥類撞上玻璃而傷亡，園方指出，「王梨頭」雖經獸醫研判是追捕獵物而意外身亡，但為了避免日後再傳「窗殺」，已加強檢視整體環境安全，防止再有鳥類受傷。