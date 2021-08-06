股神巴菲特（Warren Buffett）以其高明的投資策略享譽華爾街，旗下波克夏海瑟威過去一年，從投資的醫療服務公司德維特（DaVita）股票中，獲利近20億美元，此外，大空頭查諾斯也曾公開表示目前正在做空德維特，並直批該公司「非常糟糕」；隨著德維特股價創新高，兩方多空激戰的結果不言而喻。

《商業內幕》報導，德維特股價於周三創下歷史新高，波克夏海瑟威持有該公司3610萬股，佔其34.4%的股份，隨著德維特的股價飆升，波克夏海瑟威的持股價值較1年前30億美元漲約60%，達到約48億美元，而德威特也有望擠進波克夏海瑟威10大重倉股的行列。

波克夏海瑟威於2011年投資德維特，並於2014年將持股增加至3860萬股，一直到去年才減持約6%的股份。

不過值得一提的是，德維特在過去有著不小的爭議，該公司和美國腎臟基金會（American Kidney Fund）之間的關係存著一些爭議；該基金會為1個協助具腎臟疾病患者支付保險費的非營利組織。

德維特是該基金會最大的捐贈者之一，這也引來包括大空頭查諾斯（Jim Chanos）等人的譴責，指控德維特的涉賄行為，將患者從聯邦醫療保險轉移到商業保險，這對德威特而言是有利可圖的，而加州保險部於去年也針對兩方的關係進行調查。

此外，針對波克夏海瑟威投資德維特，查諾斯於2019年先是痛批這家保險巨擘「非常糟糕」，隨後話鋒一轉，直言「真的無法理解，波克夏海瑟威為何要宣揚一家玩弄保險業務的公司」，並坦言自己正做空德維特股票。