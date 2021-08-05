億豐(8464)第2季財報出爐，目前來看，雖然成本與匯率不利因素仍在，但受惠產品價格進一步調漲與組合優化帶動，未來獲利率仍有成長空間，今日股價開高走高，一度衝上499.5元，隨後漲幅收斂至約2.7%。

全球貨櫃短缺增加出貨的不確定性以及額外成本，但億豐在德州新建的組裝產線以及墨西哥產能擴充將有助緩解物流問題的衝擊。另外，億豐20221下半年再度調漲固定尺寸與客製化產品的價格，加上PVC價格走軟，法人認為，公司生產效率進一步提升，第3季毛利率將季增0.3個百分點至54.2%，第4季可望攀升至55%附近。

國內法人指出，反映獲利率提升以及億豐持續擴大美國房市的市佔率，決定上調億豐2021~2022年的獲利預估，看好億豐憑藉的多元、創新的產品項目與廣大的銷售網路將進一步提高在客製化市場的滲透率，進而帶動獲利率復甦，預期2021~2023年獲利年複合成長率可望上看16.6%。

億豐2021年第2季逆風狂吹，除了原物料、運費狂飆外，再加上匯兌損失，歸屬母公司業主稅後淨利為新台幣12.2億元，僅微成長1.5%，EPS4.18元，僅比去年同期微增新台幣0.06元。上半年合併營收為新台幣142.1億元，年成長33.3%，採美金計算的合併營收年增42%，EPS8.56元，比去年同期6.91元增加。

展望2021下半年，億豐表示，全球運力短缺，正使公司面臨嚴苛的跨國調度、交期拉長及運費高漲多重挑戰。新開設的美國德州輕組裝線，已於第2季開始挹注，稍減衝擊，並極擴大墨西哥客製化窗簾產能，多方利用短鏈，因應全球運力短缺。