逐洞賽｜證券分析師陳杰瑞

證券分析師陳杰瑞表示，即便美股20日出現強勁反彈，惟在變種病毒疫情擴大，美國、英國、印尼疫情陸續爆發，加上市場對於通膨的擔憂不斷攀升。因此，台股21日開盤強勢後，一路往下走，終場下跌69.95，收在17458.79點，盤中高低點幅度逾350點，拉回幅度相當大。

就技術面觀察，KD、MACD指標持續弱勢，呈現價跌量增，且持續位於月線之下，且在季線走平的情況下支撐力道不強，預期近期季線失守機率頗高，仍建議空手觀望。

個股方面，本周納入投資組合的創惟，遠端辦公商機效應下，USB控制IC出貨量明顯成長，第二季更傳出為反映成本提升，調漲產品單價，股價21日亮燈漲停，再創近19年來新高價。

選股方面，航運股開高走低重挫，顯示資金已明顯退潮，型態上早已翻空，建議手中持有航運股之投資人，若有反彈應該要站在賣方。

目前資金明顯移往電子股，股價21日創高熱門股包括禾瑞亞、笙泉、台嘉碩、杰力、通嘉、鈺創、捷敏-KY，主要均為小型股，近期盤面沒有主流，操作難度偏高。