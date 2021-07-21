Delta變種病毒造成近來美國與全球新冠肺炎確診和住院案例攀升，蘋果員工重返辦公室計畫至少延後1個月，最快要到10月才會開始執行。

蘋果原定9月讓員工重返辦公室上班，如今將計畫至少推延1個月，最快在10月讓員工回復以往工作模式。蘋果亦同意在召回員工之前，至少提前1個月通知。

蘋果執行長庫克6月發出電子郵件，要求員工自9月起一周到公司上班3天，分別是周一、周二與周四，每年可在遠端工作最長兩周。庫克的郵件引發員工反彈，有些員工稱該計畫「迫使部分同仁離職」。

美國許多科技企業原本計劃夏季結束後讓員工重回辦公室工作，然而Delta變種病毒造成美國近期疫情升溫，促使企業重新考慮計畫。

根據約翰霍普金斯大學統計，過去一周美國新冠肺炎確診案例平均每日新增32287例，約是10天前7日平均的兩倍。專家表示，Delta變種病毒是美國疫情升溫的主因。

美國疾病管制預防中心（CDC）指出，美國約有48％的人口完成疫苗接種，但各州與各年齡的層接種率不一。

在2020年初新冠病毒入侵美國時，蘋果是率先讓員工在家工作的企業之一。隨著疫苗接種加速，蘋果逐步開放門市，所有零售據點在3月回復營運，並放寬口罩限制，但如今強蘋果力建議所有員工佩戴口罩。

新冠肺炎疫情讓科技企業迅速擁抱遠端工作，蘋果的混合工作模式自是科技大廠中比較嚴格的，微軟同意讓員工一半時間在家工作，臉書開放全職員工在家上班，前提工作能在遠端完成。Spotify表示員工可自由選擇要在何處辦公。

谷歌亦計劃讓員工在9月重返辦公室，該公司尚未更新計畫，發言人表示正密切關注Delta變種病毒。臉書在聲明稿表示正密切關注疫情發展。