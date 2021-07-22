《日股》日本股市22至23日共休市2天 07:462021/07/22 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 適逢連續假期，22日海之日，23日運動日，故日股22至23日共休市2天，26日正常交易。 峰迴路轉 雪蔓7月25日訪天津會王毅 國巨滿身亮點 高盛喊840元 #日股 #日共 #休市 #日本股市 #適逢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日女壘王牌出手 東奧首勝到手 04:102021/07/22 運動天地 台灣50 又演秒填息 04:102021/07/22 財經要聞 東奧不喊停 2周內恐爆新疫情 04:102021/07/22 國際大事 外資大賣超 航海王落水 台股市值三天蒸發1.3兆 04:102021/07/22 財經要聞 五大金控股東會 風雨無阻 04:102021/07/22 財經要聞 《證交所》杜康-DR將於8月31日下市 08:202021/07/22 財經 英日同盟 向中國海軍秀肌肉 04:102021/07/22 時論廣場 日再生能源占比 十年拚翻倍 04:102021/07/22 全球財經 江宏傑被爆售高雄愛巢 小愛拚復出遭潑冷水 04:102021/07/22 娛樂新聞 MONTAGUT限時優惠 皮件品牌日特價65折 04:102021/07/22 時尚消費 官股護盤急如火 買超寫新高 04:102021/07/22 財經要聞 財經熱門新聞 陽明驚現「最糟糕訊號」 他曝血淋淋慘況：就是這檔翻版 - 要聞 官股護盤急如火 買超寫新高 - 財經要聞 - 工商時報 航運三雄剩一條路 長榮關鍵密碼決定小弟、大哥生死 - 財經 航運三雄神鬼奇航再起？散戶要砍要買3大價位曝光 - 財經 長榮：貨櫃海運 Q3旺到Q4 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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