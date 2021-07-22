板橋南雅西路凌晨發生3死1重傷火警。（王揚傑翻攝）

新北市板橋區南雅西路某公寓3樓今凌晨發生死亡火警，一處計程車行宿舍火勢蔓延，造成67歲林姓男子與61歲妻子及82歲塗姓男子死亡，另一名59歲陳姓男子重傷搶救。新北市長侯友宜今表示，清晨已實地了解，責成公安小組以及消防局調查，只要違反建築相關規定，一定予以重罰，最高裁罰30萬元。

板橋區計程車行宿舍火警燃燒面積約30坪，消防局出動消防車輛29輛，消防人員97名，疏散鄰近住戶24人，初步未發現縱火跡象，侯友宜清晨5時許抵達現場了解狀況，目前火災發生原因仍待調查人員及警方鑑識人員釐清。

侯友宜表示，這是一棟老舊的公寓，裡面的室內裝修都是一種易燃物，已經非常老舊，所以特別責成公安小組以及消防局的夥伴到現場做實地了解，只要有違反建築相關的規定就予以重罰，最高可以罰到30萬，相關的調查程序現在還在調查當中，但還是呼籲市民朋友，雖然建物老舊，但是一定要把公共安全把它做好，避免火災來的時候會造成重大的傷亡。