台灣民意基金會今天公布最新民調，各縣市首長支持度，新北市長侯友宜排第一，支持度達50.3％，台北市長柯文哲則位居第二，滿意度30.4％。對此，侯友宜表示，這場疫情沒有贏家，只有輸家，民調會虛心接受，但把疫情做好才是最重要的。

侯友宜說，台灣經過疫情衝擊，付出血淋淋代價，這場疫情沒有贏家，只有輸家，面對輸家要檢討自我，哪些可以做到最好，務實謙卑面對防疫，不斷檢討讓防疫做更好，警戒二級會持續努力，讓民眾快速回到生活，對於民調任何看法虛心接受，接受後面對疫情反省，把疫情做好才是最重要的。