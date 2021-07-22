香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今表示，香港接二連三讓輸入個案走入社區，認為香港要進入新的防疫階段，建議港府若7天內新增3例輸入個案涉及變種病毒，就要啟動航班熔斷機制。

何栢良呼籲港府，若7天內新增3例輸入個案涉及變種病毒，應立即啟動航班熔斷機制，更要嚴謹把關，讓外防輸入措施與時並進。並指出港府上次檢討熔斷機制已是5月1日，而該月的輸入個案當中，有13％涉及變種病毒，但比例在上月已急升至66％，本月截至前日(20日)更升至85％，其中絕大部分個攜帶Delta變種病毒。

另外，何引述一項研究數據，指無接種疫苗的長者，染疫死亡率是9.2％；已接種1劑疫苗，死亡率則大幅減至0.5％；若打齊2針會進一步降至0.08％。他認為長者若接種2劑大陸科興新冠疫苗，感染新冠病毒後的死亡風險有大幅下降。

何續指，今年1至5月，巴西東北部的塞阿拉州有約30萬75歲以上長者接種疫苗，長者接種率近90％，當中55％人接種科興，其餘則接種AZ疫苗。