我國選手出征東京奧運搭乘經濟艙，官員搭乘商務艙，引發爭議，國民黨立委洪孟楷質疑，行政院體育運動發展委員會，依規定每2個月要開會，實際上已1年半沒開會，批評行政院未負起督導責任，甩鍋給下屬。對此，行政院發言人羅秉成表示，政院有各種任務編組會議、會報，各有功能，但是照顧運動選手及辦好賽事，由教育部、體育署全權負責，很遺憾東奧包機事件處理不當，但希望國人支持在前線的選手，不要抹滅行政團隊、體育界對運動支持跟照顧。

羅秉成指出，蘇院長過去是橄欖球校隊，相當重視體育選手照顧跟職涯發展，政府在對選手照顧上有也很多政策上的作為，像是蘇揆上任後核定5年63億元，做為國家運動園區整體新設及人才培育計畫。

同時，蘇貞昌特別重視優秀運動選手退役生涯規畫，推動優秀選手退役轉任運動教練專案，編列15.2億元，目前聘有30位教練，東奧結束後將再增聘70位教練，以備戰下一屆奧運。

羅秉成說，為照顧國家珍貴的體育選手，政府每年編列3億元的黃金選手劑畫，從飲食到訓練、治療等，都有專屬團隊照顧，很遺憾東奧包機事件體育署處理不當，蘇揆已要求教育全面盤點，後續前往東奧的選手及教練都能搭商務艙。

羅秉成強調，政府對於包機事件會深摯檢討，現階段希望國人給予國手加油打氣，同時也不要抹滅行政團隊對體育支持與照顧。