雖然韓國新冠每日新確診數再度創新高，但在隔夜美股全面收紅以及企業財報傳佳音下，韓股也收紅並創兩個多月新高點。KOSPI收3,250.21點，漲34.3點或1.07%。同時，韓元與韓國公債殖利率都走升。

未來資產證券認為，韓美兩國財報應該都會不錯，也淡化新冠病毒升溫利空消息。

三星電子漲1.53%，SK海力士漲2.14%，LG化學漲1.98%，Naver也漲2.8%。同時，外資買超614億韓元。

產能全球第5大、同時也是韓國第1大的浦項鋼鐵(POSCO)22日表示，因全球景氣陸續復甦加上需求強勁，第2季淨利年增值竟高達18倍。

韓國近日新冠疫情嚴峻，22日根據當地政府最新統計，每日新染疫者不僅已突破1800關卡，並又創下新高紀錄。

一美元可兌換1,149.9韓元，韓元升值0.36%。

韓國3年期公債殖利率漲2.1基本點至1.404%，而10年期的也漲4.8個基本點至1.925%。