德國交通部長上月正試圖說服特斯拉向其他汽車製造商開放充電網路，使電動車用戶能更容易充電。特斯拉執行長馬斯克7/20便在推特上表示，特斯拉考慮在今年晚些時候向其他電動車廠開放所有充電站，未來將進一步開放全球的充電網絡。由於美國為全球第三大電動車生產國，若充電基礎設施改善，將有望鼓勵更多美國人購買電動車，可望為電動車銷量挹注成長動能。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，根據BNEF統計，2019年全球公共充電樁保有量為92.7萬台，其中中國以56%的市占率、51.6萬台的保有量居全球首位，歐洲與美國以28%、8%的市占率居次。2019年全球電動車充電樁市場規模約38億美元，未來預估將以CAGR27%的速度成長，預估至2025年，整體市場將達到160億美元。美國總統拜登6月底接受參議院兩黨協議的1.2兆美元基建案，其中包括75億美元電動車基礎設施建造。目前已有不少電樁新創公司，都積極在美國各地建立充電站，若特斯拉開放全球的充電網絡，勢必可望加速電動車市場倍速發展。日盛全球智能車基金近2年的報酬率約45%，其持股特斯拉比重約5%；此外亦持有3%的中國寧德時代。

去年中國電動車銷量達到130萬台，超越美國和德國等汽車銷售大國，居全球第一位。截至去年底，中國電動車登記牌照數量已達到420萬台。今年前4個月，中國市場又賣出18.4萬台新能源車，比去年同期成長214％。寧德時代去年2月打入特斯拉供應鏈，今年7月起正式供貨特斯拉，雙方又在上個月底簽約延長供貨時間到2025年底向特斯拉供應鋰電池。寧德時代拿到特斯拉電池供應商資格，維持在中國鋰電池產業一哥的地位，也推動對寧德進一步拓展國際市場。