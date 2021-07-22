交通部航港局表示，受到烟花颱風影響，22日、23日共有5條航線、67航次受到影響。

受影響船班包括7月22日基隆－馬祖、南竿－莒光、南竿－北竿、南竿－東引全部停航，東港－小琉球部分停航，共26航次受影響。

預估23日也有41航次停航，包括基隆－馬祖、南竿－莒光、南竿－北竿、南竿－東引、東港－小琉球全部停航。

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