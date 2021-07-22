烟花颱風接近台灣 海運5航線今明停航 18:202021/07/22 中時 陳祐誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 氣象局已發布烟花颱風海上警報，今、明日計有67船班取消。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 交通部航港局表示，受到烟花颱風影響，22日、23日共有5條航線、67航次受到影響。 受影響船班包括7月22日基隆－馬祖、南竿－莒光、南竿－北竿、南竿－東引全部停航，東港－小琉球部分停航，共26航次受影響。 預估23日也有41航次停航，包括基隆－馬祖、南竿－莒光、南竿－北竿、南竿－東引、東港－小琉球全部停航。 中颱烟花路徑北移續增強 今恐發陸警 颱風逼近 台東激起逾3米長浪 #南竿 #停航 #影響 #航次 #小琉球 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 烟花颱風逼近 國軍超前部署進駐易致災地區 09:082021/07/22 生活 怕心血爛光 農民搶收 04:102021/07/22 生活新聞 過去納莉、象神重災區 林右昌視察堵南抽水站防淹水 17:352021/07/22 生活 烟花颱風將至 高雄海洋局提醒漁民做好防範措施 15:392021/07/22 生活 烟花颱風恐釀災損 中市農業局提醒農民防範 13:152021/07/22 寶島 宜蘭幾米飛天小火車 迫降避風頭 04:102021/07/22 地方新聞 烟花颱風來勢洶洶 侯友宜視察抽水站準備 11:392021/07/22 生活 烟花颱風來襲！河川原水濁度恐飆高 北水處籲民眾儲水備用 11:182021/07/22 生活 中颱烟花影響越趨明顯 竹苗山區降雨已接近豪雨 12:372021/07/22 生活 烟花颱風逼近 雙北若停班課 盧秀燕：影響疫苗施打計畫 16:112021/07/22 生活 烟花颱風撲北台 新北市防颱修樹整備 12:292021/07/22 生活 生活熱門新聞 桃園新增7例 確診者足跡有賣場、花市、公園 - 生活 烟花來襲！雨區擴大 台中以北列豪大雨警戒 - 生活 颱風假仍有希望？烟花海警最新動向 全台風雨時程曝 - 生活 烟花牛步各地風雨時程曝光！這地區「紫爆」 北部致災強降雨戒備 - 生活 烟花挾帶「隱藏危機」 專家警告：更恐怖的在後面 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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