繼2020年8月後，又有三家保經公司被撤照！金管會保險局副局長張玉煇22日宣布，「昇億」、「上新」與「兆成」保經因沒有在期限內完成增資，無法達成最低資本額500萬元的規定，因此遭金管會註銷執業證照。

張玉煇指出，金管會在2014年6月24日修正「保險經紀人管理規則」最低資本額由300萬元提高至500萬元，並要求保經保代公司需要在五年完成增資，否則將遭撤照處分。去年已有富貴人保險經紀、長春國際保經濟與鳳翔保險代理人因未依規定在期限內完成增資而被撤照，而「昇億」、「上新」與「兆成」保經則向金管會承諾，表達儘量在去年底前完成增資改善，但截至今年為止尚未能如期達成，金管會決定予以撤照處分。

張玉煇指出，據統計，目前「昇億」尚有登錄2位業務員、「上新」有7位、「兆成」亦有2位業務員，合計達到11位業務員，但是否有在執行業務就不得而知。

據保險局統計至2021年7月22日止，國內目前尚有經紀人公司309家、保經個人163位；保險代理人公司218家及個人5位（未扣除三家遭撤照保經公司）。

張玉煇表示，這三家保險經紀人公司本應於2019年6月24日前完成調整資本額至500萬元，該三家公司未依法規給予之5年調整期間內完成資本額調整。

經金管會核處昇億保經於2020年8月31日前完成改正，及核處上新保經及兆成保經於109年12月31日前完成改正，但三家公司實收資本額迄今仍為300萬元，尚未改正。且昇億保經尚有未於所任用之經紀人離職後15日內向金管會申報並繳銷執業證照，另兆成保經對於金管會依行政程序法以書面通知陳述意見未予回應，考量違規事實明確且情節重大，依保險法第167條之2，廢止許可登記，並註銷執業證照。