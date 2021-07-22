新竹縣政府宣布，新竹縣五峰鄉與尖石鄉國中小計17校（含3分校），明天停止上班上課。(氣象局提供)

新竹縣山區今天豪雨不斷，五峰區24小時累積雨量逾263毫米，已達停止上班及上課基準。（氣象局提供）

中度颱風烟花緩速逼近台灣，替北台灣帶來劇烈降雨，明後天（23、24日）最接近台灣，氣象局下午5時發布9縣市豪大雨特報，新竹縣、新竹市有局部大雨或豪雨發生的機率。稍早新竹縣政府宣布，新竹縣五峰鄉與尖石鄉國中小17校（含3分校），明天停止上班上課。

受烟花颱風豪雨影響，新竹縣山區今天豪雨不斷，五峰區24小時累積雨量逾263毫米，已達停止上班及上課基準，且五峰、尖石2鄉為行政院農業委員會水土保持局於22日15時30分發布土石流黃色警戒42條及大規模崩塌黃色警戒區。

縣府宣布，新竹縣五峰鄉與尖石鄉國中小計17校（含3分校）將依天然災害停止上班及上課作業辦法於7月23日停止上班上課。

竹縣消防局表示，今（21）日五峰山區鄰長電話通知當地民眾提早「勸導」避難疏散。截至晚間7：30，轄內疏散桃山村7人、大隘村10人、花園村10人共27人。

楊文科縣長提醒鄉親配合防颱措施，也要求各處局做好防颱工作，慎防山區坍方落石及溪水暴漲，並呼籲學校做好防災應變整備。