(17:40更新)中度颱風烟花移動速度緩慢，過去三個小時幾乎原地打轉，中央氣象局表示，關鍵在於烟花在大低壓區中心位置，缺乏明顯導引氣流，導致幾乎在原地滯留，預計明天北邊高壓東退，颱風才有空間，預計後天颱風才會加速往西北方向移動，暴風圈不排除從東北角非常邊緣的位置「擦邊」接觸台灣陸地。

【LIVE直播】烟花颱風海上警報 中央氣象局最新說明｜2021.07.22

根據氣象局最新資訊，烟花颱風22日17時的中心位置在北緯 23.5 度，東經 125.8 度，即在台北的東南東方約 470 公里之海面上，以每小時5轉8公里速度，向西北西轉西北進行，七級風暴風半徑 200 公里，近中心最大風速每秒 40 公尺。

中度颱風烟花移動速度緩慢，過去三個小時為何原地打轉，中央氣象局表示，加速關鍵在「它」，暴風圈仍有機會觸陸。(圖/氣象局)

氣象局預報員謝佩芸表示，由於大環境導引氣流不明顯，導致颱風移動速度慢，明後天導引氣流明顯，才會加速往西北移動，暴風圈可能接觸到台灣陸地邊緣，但若路徑偏東，就可能不會觸陸，目前預估今天發布陸警的機率較低，明天是否發布還要看颱風往西北移動的角度而定。

22日累積雨量。(圖/氣象局)

謝佩芸指出，由於颱風移動速度緩慢，今晚到明天清晨的位置不會差太多，降雨型態也類似，北部還是有陣雨，中南部也有短暫陣雨，明天北部山區及東南部山區降雨會比今天更多，未來適逢大潮，沿海低窪地區要注意積淹水，今起到明天颱風緩慢接近台灣，各地風雨會逐漸增強。

颱風暴風圈正逐漸朝台灣東半部海面接近，入夜後對流雲系將南移，中南部雨勢將更明顯，降雨時間也會拉長。此外，台灣沿海風浪已明顯變大，北部海面浪高已超過5米，台中、雲林、彰化也出現9級強陣風。