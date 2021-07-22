高雄市議員李雅靜鄭重向高雄市政府表達強烈不滿，呼籲相關單位別甩鍋。（翻攝李雅靜臉書）

高雄鳳山1名婦人涉水觸電，經搶救3天後22日不治，家屬喊要求國賠。前韓市府官員、國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮感慨疾呼，陳市府必須嚴肅處理，盡速查明致死原因後，立即改善漏電疏失，還給市民朋友一個安全的生活空間。

曹桓榮提到，今晚傳來一則令人難過的消息，日前在鳳山因觸電倒地的一位市民，在送醫4天葉克膜搶救後於今日晚間宣告不治。

他直說，本土新冠疫情爆發以來，可以理解高市府團隊全力投入防疫工作，但不應疏忽了基礎的市政建設業務，尤其是大排清淤、水溝疏通等重要的防汛治水工程。如果陳市府能夠平衡防疫與市政，相信今天不會發生這樣的悲劇。

他指出，陳其邁市長自去年8月上任以來，高雄市不斷發生各種工安、治安事件，陳市長的施政滿意度也在六都末段班，是什麼樣的原因造成市府螺絲全面鬆掉，陳市長有必要進行深入檢討，給市民一個交代。

「市民的小事就是市府的大事，推動以人為本的市政建設，才是市長心中最重要的事！」他建議，高雄市的治水工程，必須要有明確的計畫，疏通水路、打通淹水瓶頸、增建滯洪池以及抽水站，並定期進行大排清淤及水溝疏通，讓高雄成為一個韌性城市，這是一個市長應思考的事。

高雄市議員李雅靜也悲慟說，祈願逝者安息！家屬節哀保重！她鄭重向高雄市政府表達強烈不滿，事發至今已逾3天，至今尚未釐清責任歸屬，這段期間，相關單位除了卸責就是甩鍋，難道保障人民生命安全，不是政府應有的責任嗎？