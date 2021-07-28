台灣前陣子遭逢56年來最大旱情，近來全球各地又因洪水造成災情，民進黨立委鍾佳濱、蘇治芬、洪申翰今日召開線上座談會呼籲，經濟部應優先開發地下水補注湖，避免過度投資在水庫此一單一資源，也要納入海水淡化及再生水來解除未來可能會再碰到的水荒。

針對台灣水資源狀況及運用，鍾佳濱指出，抗旱期間仰仗地下水井，但地下水有取也要有補才不失衡，屏東大潮州人工湖對地下水有補注成效，期望經濟部未來能選擇地理環境條件合適的地方，優先開發地下水補注湖。

鍾佳濱表示，台灣水源過度依賴水庫，應盤點及控管水庫相關建設經費，如清淤、聯通管等，避免過度投資在單一水源。此外，不僅興建排洪設施，也要積極投資農業取水或供水設施來含蓄水源。

鍾佳濱建議，中央可參考屏東萬年溪整治經驗，用低耗能及低成本的生態工法淨化水質。最後一點，可考慮以海水淡化及再生水解水荒，但也要將外部環境衝擊（鹵水）及高耗能一併考量。

蘇治芬表示，區域調度是調節水資源的手段之一，但如能在根源就將水留下，區域調度就不用大費周章。比方說在濁水溪彰南大橋以下到自強大強若能建置分階攔河堰，既可防止揚塵也可增加水資源應用。

洪申翰認為，台灣應盤點多元的水資源運用途徑，其中更應重視伏流水的使用與再補注間的平衡，透過盤點伏流水地質、試驗分析及政策輔助善加運用，擴大多元的水資源使用模式。

洪申翰說，台灣的水價相對世界各國非常便宜，且低廉的水價讓用水大戶缺乏節水與使用再生水的誘因，水價應如實反映水資源開發的生命週期成本，認為經濟部應儘速提出拉開水價級距、使水價合理化並開徵耗水費的具體規劃。