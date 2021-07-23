台灣新冠疫情持續降溫，至今每日確診新增不過2位數，但亞洲其他多地疫情仍相當嚴峻，經濟學人智庫（EIU）報告指出，台灣、越南、新加坡、香港等亞洲主要經濟體，若過度追求「清零」政策，跨境人流遲遲不能恢復，恐將削弱經濟上的活動。

經濟學人智庫報告指出，澳洲、紐西蘭、中國、香港、澳門、新加坡、台灣和越南等亞洲多地主要經濟體，應對疫情的策略旨在「清零政策」，而這些地區在疫情爆發以來，防疫成績一直十分亮眼，也讓它們所受到的經濟影響遠低於其他地區。

但隨著歐美多地開始大規模施打疫苗，接種普及率快速上升，邊境限制和封鎖也逐步解除，人們報復性的需求隨之而來，帶動經濟復甦力道強勁，而反觀亞洲多地疫情愈趨嚴峻，堅持清零政策反成了打擊經濟活動的隱憂。

不過值得一提的是，同其他經濟體相比之下，由於台灣和大陸對資金和人口跨境流動的仰賴較低，因此在清零政策上相對居較有利的境地。

另一方面，十分仰賴留學生或遊客的澳洲和紐西蘭等國，在堅持邊境管制情況下，恐將拖累其經濟復甦的進程，故而落於他國之後，此外，香港、新加坡和澳門等地對商業和旅遊業的高度依賴，致使它們對政策的調整承壓；綜合上述所言之因素，都存有對其商業地位造成影響的風險，恐將使企業轉而投資其他地區。

該報告預估，亞洲地區對疫情「清零政策」的嚴格邊境限制，可能將長達1整年，一直到2022年初，疫苗普及率明顯提升的情況下，才會有所調整；至今以「清零」政策為主的地區，仍相較歐美目前的政策相對要保守許多，而新的策略的目標則如日本、韓國「低確診」的政策為主，