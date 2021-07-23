統一(1216)今日股東會通過每股配息2.7元。董事長羅智先強調，將貫徹取勢、明道、優術的經營方針，建構「亞洲流通生活平台」！未來將持續投入資源、強化專業，將食品安全的維護提升至國際級水準。

為了啟動統一企業第二個50年的成長動能，羅智先指出，運用「一個核心+四個主軸」經營大戰略，以生活品牌為戰略核心，以製造+研發、貿易+流通、體驗+零售、聯盟+併購四個主軸為發展方向，建構亞洲流通生活平台。

109年統一企業市值達新台幣3500億元以上，且為台灣市值前20大公司。羅智先說，COVID-19新冠狀肺炎疫情是2020年的共同夢魘，在營運受到了前所未有的衝擊下，還是繳出營運獲利再創新猷漂亮的成績單。統一109年營業額達新台幣419億元，年成長2.7%，稅後淨利215億元，年成長13.3%，合併營業額達新台幣4473億元。

品質與信用是企業的命脈，「食品安全」是民眾最關心的議題，羅智先說，除了建置國家級的「食品安全中心大樓」，更透過價值鏈及生態鏈的風險管理，針對供應商、原物料、製程、產品進行嚴格的把關。

統一營運將秉持聚焦經營與簡單操作的基本原則，今年全年年度國內市場銷售目標：大宗食糧21萬噸、生活麵類1818萬箱、飲料類4795萬箱、乳品類29萬噸、醬油品類2萬噸、麵包及蛋糕等281佰萬包、其他食品類如冷凍調理食品、肉品、冰品、保健食品等共6萬噸。