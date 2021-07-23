台股震盪，投信法人分析，台股指數將呈現高檔緩步震盪向上走勢，類股間的輪動勢必更為激烈，個股表現差異加大，將會以個股題材表現為主，因此，主動選股操作的台股基金有機會更有優勢。

兆豐投信第一基金經理人蔡睿表示，近期台股受到電子權值股維持震盪向上走勢，人氣指標航運股也出現回檔，預期指數短期大漲空間不大，震盪後緩步走高的機率較大，在權值類股休息整理下，具備利基題材的個股將會受到資金關注，預期未來將以個股表現為主。

從基本面來看，台灣6月外銷訂單年增31％，持續維持亮眼成績，科技產品在民眾對科技生活產品依賴度高及車市回穩，車市回穩帶動光學等相關器材需求上升下，表現仍舊亮眼。

除了科技產品外，傳統產品在低基期優勢及市場需求回溫帶動，整體表現比電子產品更為亮眼，支撐了經濟及企業獲利表現。此外，隨著台灣疫情逐漸趨緩，內需復甦也可期待。

兆豐投信台股基金團隊建議，隨著進入電子旺季，預期在業績題材支撐下，可望成為盤面焦點，傳統產業則是在股價整理後，投資價值逐漸浮現，建議投資人可以分批布局台股相關基金。