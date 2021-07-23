司法院配合中央流行疫情指揮中心宣布，從27日起各法院調降為第二級警戒，恢復原正常上下班時間，實體開庭加強防疫措施，不過，考量疫情狀況，近期國民法官模擬法庭仍得暫緩辦理；室外100人以上、室內50人以上集會活動應暫停，或改採視訊方式辦理。

司法院表示，27日起基於防疫優先原則，若符合遠距視訊之法令及軟硬體設備條件，且能維護當事人及關係人合法權益之情形，宜斟酌個案情形，使用遠距視訊方式開庭。

司法院指出，若因個案情形，需採行實體開庭，應保持安全社交距離，各級法院業已規劃在庭人數控管，明定每一法庭審判活動區及旁聽區可容納之適當人數；座席安排，法庭審判活動區需保持安全社交距離或設置隔板，旁聽區採間隔座、梅花座。

如果在法庭人數超過可容納之適當人數上限時，應更換至較大法庭，或請超過上限之人員，改以增開一個以上延伸法庭等遠距視訊方式進行。