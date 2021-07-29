中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田，歡迎大家泡湯增強免疫力。（泰雅渡假村提供／廖志晃南投傳真）

防疫警戒降為二級，民眾期盼出遊透透氣，中華民國溫泉觀光協會理事長、泰雅渡假村總經理李吉田表示，歡迎大家走出戶外，親近大自然，享受台灣獨特的溫泉資源，泡溫泉還可以預防疾病與促進健康，強化自己的免疫力。

李吉田表示，夏天炎熱溼氣重，民眾宅在家裡吹冷氣，造成身體無法出汗、溼氣也無法排出，就會覺得不舒服；泡溫泉可以讓身體流汗，將廢氣、溼氣排出，達到解熱效果，也可促進體內代謝，古人說「春日洗浴，昇陽固脫。夏日浴泉，暑溫可袪。秋日泡泉，肺潤腸蠕。冬日洗池，丹田溫灼。」所以一年四季都非常適合泡湯。

李吉田表示，台灣擁有珍貴的天然溫泉資源，從台灣頭到台灣尾、就連外島都有溫泉，目前台灣有19個溫泉區，每個溫泉區因礦物質成分、泉質差異及溫度不同，也發展出多樣的溫泉特色。

李吉田表示，國人因為疫情無法出國旅遊，正好可以體驗台灣的溫泉特色及美食，絕對不輸給國外，趁著防疫警戒降級，規畫泡湯之旅，不僅紓壓放鬆還可防疫，一舉數得。

目前還是二級警戒，遊客可以選擇個人及家庭、情人湯屋，除了爸爸媽媽帶小孩親子體驗，情侶檔也可以享受兩人浪漫時光，而且邊泡湯邊欣賞自然美景，聽著蟲鳴鳥叫聲，更是身心舒暢；泡湯時間建議依身體狀況，每次以不超過10~15分鐘為原則，並適時充水分，有慢性疾病者須依醫師指示；防疫期間戴好口罩、勤洗手、保持社交距離，遵守防疫規定，同時享受健康的溫泉之旅。