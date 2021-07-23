歐元區七月的商業活動正以20年來最快的速度擴張。對新冠疫情的管制再度放寬，對服務業起了提振作用；但是市場也開始擔憂大規模的群聚感染，和病例數飆升。

隨著疫苗接種率增加，以及醫療體系負擔的減輕，政府開始陸續鬆綁社交管制，也釋放了民眾被壓抑的需求。

歐元區IHS Markit綜合PMI指數初值在七月來到自2000年7月以來的最高讀數，為60.6，高於六月的59.5，也優於路透調查的60.0預期。

IHS Markit經濟學家Chris Williamson指出，七月的社交解封，將商業活動的成長推到近21年來最快速度。服務業特別地受惠於解封而來的自由，例如在酒館、旅遊相關和餐飲業。

服務業PMI從58.3躍升到60.4，為自2006年6月以來最高水準，也高於路透調查的59.5。該讀數顯示，需求在短期內不會放緩。新商業指數從58.7升到59.7，為出現該讀數調查的23年以來最高水準。

工廠活動迎來泡沫的一個月，製造業PMI從六月的63.4創紀錄高點下跌到62.6。衡量產出的指數從62.6降至60.9。

Delta病毒的傳播，已經進一步影響全球供應鏈，也造成工廠所需的原物料價格上漲。投入的價格指數則維持在六月的88.5高點。

各地新冠感染人數的上升，打擊了整體信心。未來綜合產出指數從71.9跌到67.8，為二月以來的低點。