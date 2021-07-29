本土新冠肺炎疫情造成全台經濟衝擊，不過，台南市政府經發局統計，在南科、沙崙智慧綠能科學城兩大引擎帶動下，今年1月至6月新增155家投資案，吸引127億元投資額，創造278億元產值，增加4141個就業機會。

台南市長黃偉哲指出，台南市製造業產業種類多元，產業聚落供應鏈完整，並具備充足、優質之人才，這些都是吸引企業投資進駐的誘因，加上台南擁有廣闊腹地，對於垂直整合產線的國際化企業來說，更是一大誘因。

經發局長陳凱凌表示，近年電商產業高速發展，台南因高科技與優勢產業發展蓬勃，吸引優秀專業人才移入，加上位處南部中心，不僅成為電商物流中心的地理優勢，亦吸引商業服企業投資，富邦媒體南區儲配運輸物流中心、尚騰集團台南保時捷中心均於今年動土，完工後，將為台南市帶來超過42億元投資及新增595個就業機會。

他說，截至6月底止，台南市公司、商業登記家數合計11萬2755家，總登記資本額9954億元，截至7月12日，核准工廠類建照83件、使照70件，顯示台南投資發展潛力持續被看好。此外，由黃偉哲召開投資會報中，列管2億元以上重大投資案共94案，投資額達3125億元，顯示台南各項活動持續熱絡，招商成績吸睛。