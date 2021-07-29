印度股市持續創新高，吸引更多國際投資人目光，根據印度固定收益資產管理金額最大的ICICI保誠資產管理「印度溫度計」指數顯示，最新數據來到124.3，持續位在「加碼債券部位」區間，隨印度股市創新高，操作策略可提高印度債券基金部位，增加資產防禦能力，同時定期定額印度股票基金，參與印度股市表現。

印度溫度計指數是根據印度市場中多項投資指標設立評價模型，並依據最終數據劃將投資建議分為「積極加碼股票、加碼股票部位、股債均衡配置、加碼債券部位，跟股票落袋為安」等區間。ICICI保誠資產管理點出四大方向，作為投資印度的關鍵指標，一是印度政府祭出的政策措施，二是疫苗接種的速度與品質，三是疫情干擾下是否會進一步封鎖，進而引發限制流動性限制，或者經濟活動下滑，四是經濟復甦的步伐快慢。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印度國內生產總值連續二個季度出現增長，3月季度為1.6％，高於前一季度的0.5％，並脫離去年因為疫情出現的負成長情況。在印度政府和央行採取積極措施下，預計將會透過結構性改革來刺激經濟增長。全球各經濟體繼續通過各種財政和貨幣刺激措施支持增長，且成熟國家不斷遞交出強勁的活動數據，需求復甦可望有利於印度出口，成為推升印度股市的多頭動能之一。

籌碼面的外國機構投資者（FII）和國內機構投資者（DII）購買，也替印度股市帶來支撐。外國機構投資者在6月淨買超1720億盧比的股票，一反前兩個月賣超。同時國內機構投資者也持續站在買方，無論內資或外資都展現出加碼印度股市的意圖。

瀚亞印度策略收益債券基金經理人林培珣指出，印度央行於7月8日開始今年第二輪大規模購債計畫（GSAP2.0），預計將會給印度債券價格帶來更多的支撐。及印度財政部長於上個月底公佈一套救濟措施，主要側重於擴大信貸擔保，也幫助緩解第二波疫情浪潮引發的經濟壓力。

林培珣認為，今年來新興債表現，印度債原本表現獨樹一格，不過近期受到匯率以及通膨影響，印度債券價格出現修正，評價回到吸引人的位置，正好提供逢低進場的機會，有利透過配息基金持有印度債券部位。