以福斯集團為首的財團周三表示，已經對歐洲汽車租賃公司Europcar提出收購要約，對該公司的報價為29億歐元(約34億美元)，其中包括公司債務。

福斯的合作夥伴有資產管理公司Attestor，以及荷蘭的Pon控股，共同提出每股0.50歐元的收購報價。

Europcar指出，如果每股可以提高0.01歐元，可能有九成股東會同意該收購案；但Europcar補充表示，董事會已經建議接受該報價。

Europcar股價周三收在0.485歐元。

福斯執行長迪斯(Herbert Diess)指出，隨著客戶日漸要求的新的按件隨選的移動方式，例如訂閱或共享模式，將補足汽車擁有模式的不足，移動市場正在迅速變化。而福斯董事會也已批准該收購交易。

福斯將由旗下的Green Mobility控股公司出面進行收購。Europcar表示，預計在今年第三季末將收購案提交給法國監管單位，整個交易預計在今年底或明年第一季完成。