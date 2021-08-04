勞斯萊斯(Rolls-Royce)表示，已經同意將旗下的挪威海運引擎業務Bergen賣給總部位於英國的Langley控股，該交易預計將使該航空引擎製造商的財務增加1.1億歐元(約1.3億美元)。

該出售案是勞斯萊斯20億英鎊處置資產計畫的一部分，該計畫旨在協助勞斯萊斯在新冠疫情爆發後，修復財務狀況。投資人也感興趣於出售西班牙子公司飛機發動機製造商ITP Aero，預計出售價值在15億歐元。

勞斯萊斯在今年初曾經同意將Bergen出售給俄羅斯一家公司，卻因國家安全理由遭到挪威政府否決，認為挪威的國防船艦引擎技術將外流。

勞斯萊斯周三表示，私人工業公司Langley將以6300萬的企業價值收購Bergen；勞斯萊斯也將從Bergen獲得7000萬歐元的銷售收入，以及獲得對Bergen持有的4000萬歐元現金。

預計該交易將在今年12月31日正式完成。

Langley在英國有4600名員工，聲明指出，將把Bergen視為獨立企業來經營。