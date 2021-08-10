加拿大睽違17個月，今天終於開放陸地邊界、允許完整接種COVID-19疫苗的美國民眾入境，但一下湧入的旅客量導致部分通關要道出現嚴重延誤。

加拿大去年3月為因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，禁止所有來自美國的休閒或非必要旅行。但自今年8月9日起，只要出示完整接種證明，美國公民和永久居民即可獲准入境加拿大；到了9月初，完整接種疫苗的國際旅客也可入境。

今天，美國旅客魚貫地跨越美加邊境，慶祝管制措施終於解除。加拿大出生、嫁到美國的民眾普朗（Vicki Poulin）過去幾乎每個月都回娘家一次，這次時隔17個月再次北上，高興地告訴法新社：「太美好了，我們很開心能來加拿大。」

另一位民眾安塔基（Richard Antaki）則是天還沒亮就從從紐約啟程，希望能成為首批跨境的幸運兒，他微笑著說：「我加拿大有很多朋友。」

不過，管制措施解除引發部分通關點壅塞。路透社報導，官方數據顯示，美國明尼蘇達州國際瀑布城（International Falls）與加拿大安大略省弗朗西斯堡（Fort Frances）之間，等待時間長達7個小時。

美國紐約州和緬因州之間，加拿大安大略省和新布朗斯威克省的幾處跨境點，等待的時間則要3小時。

但法新社訪問的幾個民眾則認為過程平順，排隊車潮比預期要短，每輛車的文件審查也只要短短幾分鐘。

渥太華當局今天同時授權5座機場開始接收國際航班，不過，目前來說，航空旅客入境時仍須強制接受隔離。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1100810