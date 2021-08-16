馬來西亞首相慕尤丁16日宣布內閣總辭，結束僅17個月的首相任期。慕尤丁發表電視演說，承認他失去國會下議院大多數議員的支持，因此決定內閣總辭。馬國最高元首蘇丹阿布都拉表示，尊重慕尤丁的決定，同時任命他為看守首相，但認為目前不適合舉行大選。

慕尤丁辭職後，外界焦點隨即轉到新任首相人選。國民大會黨主席推舉副相伊斯邁沙比利為新首相，反對派領袖則商討組成聯合政府。

最高元首阿布都拉稱，尊重慕尤丁以憲法及法治為基礎所作的決定，但考慮到國民利益安全，認為目前舉行第15屆大選不是最好決定，並引述選委會主席匯報的數據，稱多個選區的新冠疫情嚴重。

慕尤丁去年3月以些微多數上台，近期執政聯盟中的最大政黨「巫統」（UMNO）的部分國會議員宣布不再支持後，慕尤丁承受愈來愈多壓力。慕尤丁原本一直抗拒下台，並表示自己會在9月7日的國會信任投票中，證明自己仍握有國會多數支持。然而，慕尤丁13日坦言，自己的計畫可能落空，並試圖力挽狂瀾，爭取反對黨在信任投票的支持，不幸被拒絕。