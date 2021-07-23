《每日新聞》報導，東京奧運開幕式23日舉行，期間主辦單位使用1824架無人機，排出日式「市松」花紋的東京奧運象徵圖樣，稍後還變化成地球的形狀，引人注目。

該花紋由名設計師野老朝雄設計，「市松」是來自江戶時代的傳統花紋，代表「老」東京的文化底蘊，與「現代」奧運相結合；地球的形狀則顯現了奧運的全球性。

無人機群的表演十分吸睛。（圖／路透社）

無人機表演時，伴隨的是約翰‧藍儂的名曲《想像》（Imagine），這首歌鼓勵所有人想像一個沒有國家、宗教、民族、貧富差距的世界，並為此而努力，十分符合奧運促進世界和平與團結的精神。