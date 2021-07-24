葉姓男子從2017年開始栽種大麻，並以加盟方式擴展製造、販賣第二級毒品大麻的版圖，還在嘉義縣市共33處所種植大麻，偵查過程更將責任推給已死的陳男，又辯稱基於佛法為救治癌末病人，檢方認為他毫無悔意，23日除提起公訴具體求處無期徒刑、併科1500萬元罰金外，也建請宣告強制工作3年。

檢警於今年2月起陸續查獲葉男等16人在嘉縣市33處栽種大麻，共扣得第二級毒品大麻植株2615株，成品21.7公斤等證物，市價估計高達10億元。嘉義地檢署昨偵查終結，全案依違反毒品危害防制條例等罪嫌起訴。

嘉義檢警破獲大麻集團，查獲史上最大量大麻株，高檢署長邢泰釗（右四）、警政署長陳家欽（右三）、嘉義縣長翁章梁（左三）、嘉義地檢署檢察長張曉雯（右一）等人檢視大麻。（廖素慧攝）

嘉檢主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，葉男2017年間取得栽種、培育、收成大麻雌花的關鍵知識、經驗、技術及標準流程後，大量栽種大麻並自創品牌，並以每10公克的大麻花裝成1罐販售獲取暴利。為加速累積財富，更以「加盟」、「一條龍」垂直分工合作、共榮共利的模式招募人員。

起訴書指出，葉男是此案的核心人物，售出的大麻數量、獲利已無從估算；同時，在偵查中，還一再飾詞狡辯，將所有責任推諉給已死亡陳男，甚至指製造、販毒第二級毒品大麻是基於「佛法」善念為救治癌末病人，毫無悔意，也未繳回不法所得，建請法官從重量處無期徒刑、併科1500萬元罰金，還請依組織犯罪防制條例規定宣告強制工作3年，以示懲戒。