蔡英文稱我東奧代表隊為「台灣隊」 江啟臣：此刻不是搞正名運動的時候

東京奧昨晚開幕，稱中華隊為「台灣」，引發正名討論。國民黨主席江啟臣今天說，中華隊就是奧運代表隊，不論是為中華隊或為台灣隊加油，都是希望選手有好的表現，能為國爭光，不過，此時此刻不是搞正名運動的時刻。

江啟臣說，何況2018年東奧正名公投時，蔡英文總統與時任閣揆的賴清德都沒有公開支持，拜託政府此時應多照顧選手待遇，讓選手有最好的表現，不要拿意識形態的問題製造紛擾，讓選手分心，分化國人，反之應讓國人團結一心。

另外，太平洋島國友邦帛琉與我國的旅遊泡泡，因為我國爆發社區疫情傳染而暫時中止，而帛琉政府前天簽署行政命令，開放大陸和港澳人士入境。

對此，江啟臣說，可見疫苗覆蓋率不只是台灣能否達到群體免疫的關鍵，更是台灣能否走出去的關鍵。從邦交國帛琉個案，開放給對岸與港澳，卻沒有開放給我們與帛琉的旅遊泡泡，可見帛琉的擔心，也可能引起其他國家類比。

江啟臣提醒，政府恐怕要思考超前部署在短時間內提高疫苗覆蓋率，而有無足夠疫苗與疫苗到貨率則會影響疫苗施打速度與疫苗覆蓋率。