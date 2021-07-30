昨天東奧桌球男單大陸球王樊振東，對上台灣好手林昀儒準決賽，多家媒體形容，是近年難得的「史詩級大戰」，藍委李德維表示，自己完全同意，正值顛峰的樊振東，遭遇更加年輕的林昀儒強力挑戰，最終搶七決勝，堪稱經典，只是沒想到現在卻淹沒「台灣之光的大陸成份」的問題上，李德維直言，在全球化時代下，討論這問議題沒有意義，這種不必要的口水只會惹人心煩。

李德維今（30日）在臉書發文指出，賽後，根據報導，樊振東高度肯定了小老弟實力，林昀儒則是一貫地寡言謙虛。樊振東被林昀儒逼到絕地後生，林昀儒戰樊振東不僅腸思枯竭變招，臨陣也拚盡了全力，相信在這一戰後，兩位已經很優秀的選手，都能成為更好的自己，而這不就是運動價值和奧運精神嗎？

然而，這麼純粹的美好的運動，卻淹沒在「林昀儒是誰訓練出來的」這個問題，李德維感嘆，那些不必要的口水，反倒惹人心煩，李直言，這個問題可分兩個層次討論，一是體育政策，台灣有沒有制定合理政策，並編列足夠預算來培育選手，甚至自己深信真正健全的環境，不該是「押寶」重點奪牌選手，而是讓整個訓練體系生生不息，持續產出好手，這是從政者的責任，不能只是沾光不做事。

其次，李德維認為，探討這個問題在如今高度全球化的時代已經沒有多大意義了，在母國出生成長，在國外聯賽揚名立萬的選手比比皆是，而外籍教練，移地訓練，甚至歸化出賽也都越來越普遍，根本不可能拆解選手的「成分」、「原料」，或者「添加物」，更何況，大陸本就是世界桌球超級強權，人往高處爬，這有何可說的？

李德維呼籲，林昀儒這孩子，大家支持都來不及了，可不可以別在林身上加添不必要的紛擾？而整個東奧賽程也已經過半，「我們可不可以就靜靜地，好好地欣賞選手的表現，別讓他們的精湛演出失焦」？