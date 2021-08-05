據國政基金會7月30日公布的最新民調顯示，66.1%民眾支持全民普發現金紓困，其中，無政黨傾向的民眾，有高達68.1%支持普發現金紓困，甚至民進黨支持者也有53.4%支持。對此，藍委李德維今在臉書發文表示，事實已經擺在眼前，民眾就是要拿現金，民進黨政府到底還在堅持什麼？

針對民調的結果，李德維今（5日）在臉書指出，如今，民進黨固守的幾個論點，都已經被攻破，例如，經濟部宣稱，去年使用數位3倍券的民眾，平均消費金額是5785元，以此金額類推，全部3倍券共創造了1349億元效益，所以發「券」，勝過發「現金」。 問題是，領取數位3倍券的人還不到8%，僅176萬人，以此類推其他92％的人，未免太牽強，只是為了美化數字。

李德維認為，去年發放3倍券共耗資510億元，行政費用約4.5％，花了23億元，已經為人詬病，如今5倍券初步編列1100億元，但是算一算帳，2258萬民眾每人繳1000元，拿5000元，實拿4000元，約要903億元，低收入戶121萬人實拿5000元，約60.5億元，合計才963.5億元，難道差額都是「行政費用」？要用到136.5億元？把這些錢換成現金發放，全民還能多領將近600元！

李德維痛批行政院，可以不要再自我感覺良好了嗎？那都是老百姓的錢，可不是總統蔡英文，或是行政院長蘇貞昌自掏腰包，開倉賑濟，不要搞不清楚狀況！

不過，針對5倍券行政費用，政院今解釋會與去年的3倍券差不多，沒有「上百億」元這種事。