蔡總統今日上午與行政院長蘇貞昌會面舉行例行性會議，行政院發言人羅秉成在會後轉述，蘇貞昌就紓困及振興方案向蔡總統報告，並針對疫情及政情發展交換意見，而蔡總統也請政院以去年成功經驗為基礎，就5倍券政策，提出更完善的計畫。
羅秉成指出，蔡總統在會中指示行政團隊，考量今年疫情的狀況，以去年3倍券的成功經驗為基礎，就5倍券的振興政策，提出更加完善的計畫。
羅秉成說，蔡總統也請行政團隊，持續與各界及立法院黨團進行溝通，讓振興方案能夠做得更好、更便民、讓5倍券發揮更大效益。
蔡總統今日上午與行政院長蘇貞昌會面舉行例行性會議，行政院發言人羅秉成在會後轉述，蘇貞昌就紓困及振興方案向蔡總統報告，並針對疫情及政情發展交換意見，而蔡總統也請政院以去年成功經驗為基礎，就5倍券政策，提出更完善的計畫。
羅秉成指出，蔡總統在會中指示行政團隊，考量今年疫情的狀況，以去年3倍券的成功經驗為基礎，就5倍券的振興政策，提出更加完善的計畫。
羅秉成說，蔡總統也請行政團隊，持續與各界及立法院黨團進行溝通，讓振興方案能夠做得更好、更便民、讓5倍券發揮更大效益。
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