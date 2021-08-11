行政院研議推動5倍券，引發正反論戰，國民黨主席參選人、前彰化縣長卓伯源呼籲民進黨苦民所苦、解民所苦，莫倒行逆施，主張振興券應放寬三年期限，且不限制使用範圍。

卓伯源表示，振興券是來自全民的納稅金，不僅國民黨呼籲執政的民進黨蔡政府普發現金，就連執政黨自己的立委也都認同發現金。他說，蔡總統沒有苦過、窮過，蘇貞昌院長可以住家被盜竊百萬而不心疼，但這都不能做為不知民間疾苦的理由。

卓伯源主張，振興券應改發現金最方便，讓民眾可依自己需求自由消費使用，他並提到，今年五月的本土疫情再次重創民間基層經濟，很多甘苦人連三餐溫飽都有問題，因此現在最重要是「紓困」，振興是其次，且印刷振興券等作業費預估就超過20多億，若能省下來做為紓困使用，可造福多少等待救助的民眾，蔡總統難道不知道嗎？

政府不願接受民意與輿論意見，堅持發放振興券，卓伯源指出，他日前主張振興券可用來繳稅，獲民意重大迴響，紛紛建議擴大使用範圍至水電、學費等民生教育所需，因此他要懇求蔡總統，此次的振興券應讓民眾可以在三年內使用，且不限制使用範圍，並可用來繳稅、繳水電費等，也建議振興券應印製五十及百元面額，讓基層民生店家都能受惠。