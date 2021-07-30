前總統李登輝逝世滿週年，由國史館主辦，李登輝基金會協辦「關鍵1991：李登輝與臺灣民主元年」展覽今開展；蔡英文總統致詞時表示，今天的台灣已經不是學步的初期民主，而是能夠與他人共同相互扶持，共同前進的一個成熟的民主。

總統強調，「未來如何持續地深化台灣的民主走向世界，就是我們這一代人的挑戰和使命」。

蔡總統致詞時指出，「一年前的今天李登輝前總統離開我們，藉著今天紀念特展的開幕，一起來緬懷李前總統也回顧台灣民主的來時路」；特展以關鍵1991做為主體，在那一年以前，總統宣布終止動員戡亂時期，廢止的動員戡亂時期臨時條款。

總統說，因為有1991年的多項改革，才有當年的國大代表第一次全面的改選，及隔年的立法院第一次全面的改選，讓台灣可以啟動一連串的民主改革，並且在1996年完成第一次總統的直選。

她說，李前總統執政的期間，台灣突破了威權的框架，創下了許多的第一次，也踏上了憲政民主之路，這是李前總統被稱為民主先生的原因。看到去年許多民眾到台北賓館悼念李前總統，都在追思牆上留言感謝李前總統對台灣民主的貢獻，相信透過這場特展，大家重回1991年來，當時國內外的各種的挑戰還有朝野如何爭辯國家發展的方向，可以有更深的了解李前總統如何逐步地推動台灣的民主化。

總統說，在這裡要特別謝謝為這次展覽付出的每個人。在展品中不僅有國史館的館藏、文物、史料、還有來自李登輝基金會、媒體、社運人士等各方的珍藏品，大家一起為這段歷史提供了多元的回顧的角度，除了這一場的特展，未來李登輝基金會也將以更多元的形式來傳承李前總統的精神，昨天提出的李登輝紀念圖書館的構想，政府也會提供必要的協助與支持，。

她說，每個時代都有個不同的挑戰，走過幾十年的民主道路可以說，今天的台灣已經不是學步的初期民主，而是能夠與他人共同相互扶持，共同前進的一個成熟的民主，跟國際社會分享民主經驗，也堅定的站在捍衛民主價值的最前線。

她說，這段疫情期間，大家都深刻的感受到，因為民主價值，加深了台灣和世界的合作交流，去年提供給其他民主國家防疫物資，共同對抗疫情，今年在疫苗取得上獲得支持，這是善的循環，也是民主夥伴之間的相互的扶持。

她表示，守護民主價值是不分國界，也需要眾人共同的努力，非常感謝李前總統以及許多的民主的前輩，為台灣民主發展所奠定的基礎，除了邀請大家走一趟國史館了解社會運動蓬勃發展的1991年，也是台灣邁出關鍵腳步的一年，也期待在深化台灣民主的道路上，在這塊土地的每一個人，都能夠不分彼此同心協力，堅定地向前邁進。