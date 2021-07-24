江蘇南京新冠疫情上升，南京23日0-24時新增確診本土病例12例、4例無症狀感染者。南京已新增3個中風險地區，此前疑為染疫破口的祿口機場區域，已調為高風險區域。此外，南京疫情已外溢4省分，四川、遼寧、安徽、廣東均報告感染者。

澎湃新聞報導，24日上午10點30分，南京市通報疫情防控第4次新聞發布會，7月23日0-24時，南京新增新冠肺炎確診病例新增12例，其中3例為輕型，9例為普通型，新增無症狀感染者4例。其中江寧15例，溧水1例，均為機場工作人員和他們的密切接觸者。

截至23日24時，南京市共有本土確診病例35例（14例輕型，21例普通型）、本土無症狀感染者18例。

據7月23日19點52分召開的南京疫情防控新聞發布會通報，當時南京全市報告本土新冠肺炎確診病例23例、本土無症狀感染者14例，37例感染者的職業主要以機場工作人員為主，其中機場保潔人員29例，地服人員3例，裝卸人員2例，其餘3例為他們的密接。

南京市衛健委副主任楊大鎖說，據大陸國家和江蘇省關於應對新冠肺炎疫情精準防控工作要求，經疫情防控專家組評估，從2021年7月24日起，南京部分區域疫情風險等級再行調整，江寧區新增3處中風險地區：祿口街道銅山社區銅陵新村，陸綱社區翠屏城社區，湖熟街道莊上自然村。

此前一天，7月23日，南京市衛健委官方微信發布消息，自2021年7月23日起，南京江甯區祿口街道圍合區域(南京祿口國際機場)調整為高風險地區。南京此前還有江寧區祿口街道謝村社區等20個村居為中風險區域。

另外，南京疫情已外溢4四省分，繼遼寧瀋陽、安徽和縣、廣東中山發現有南京旅居史的本土新冠感染者後，7月23日，四川綿陽市發現1例南京返回的新冠確診病例。

大陸四川《綿陽日報社》微信公眾號24日消息，23日下午，在對南京市中高風險地區來（返）綿人員排查核酸檢測中，發現1例新冠肺炎核酸初篩陽性人員，經綿陽市疾控中心覆核為陽性，臨床診斷為新冠肺炎確診病例（輕型）。

該病例為26歲楊姓女子，某公司財務人員住公司宿舍，7月17日從南京祿口國際機場乘飛機返回綿陽公司宿舍。23日核酸檢測陽性。

此前，遼寧瀋陽、安徽和縣、廣東中山均在7月22日新增有南京旅居史的本土無症狀感染者，多為當地主動排查南京來返人員中發現。

各省新增都是無症狀感染者，分別是遼寧瀋陽56歲男子是南京某化工企業業務主管19日抵瀋。安徽和縣52歲男子是南京確診病例祿口機場清潔工顧女的丈夫。中山市是23歲女性15日從珠海飛到南京祿口機場，19日返回珠海。