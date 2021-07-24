桃園市1確診者是超商店員，桃園市長鄭文燦說，24日公布的足跡圖上公布他上班門市。

桃園市24日新增3人確診，2人與特殊交友圈有關，為保安、超商店員，另1確診者則是某公司員工。桃園市長鄭文燦表示，這3人都是透過警政單位找出，呼籲若這段期間有透過交友軟體接觸網友，務必採檢。

該特殊交友圈透過手機軟體交友，染疫後又傳給家人、同事。24日新增確診者中，某保全人員由警政單位透過軌跡圖，找到他曾與日前特殊交友圈確診教練接觸，匡列採檢後。此外3名警察因疫調時，與他接觸時間較長，雖PCR陰性，但也匡列居家隔離。

另外1人則是某超商店員，也是警察局用手機軌跡追蹤系統，發現他曾在7月18日與特殊交友圈確診者接觸，安排居家隔離，目前匡列9名近距離接觸者居隔、採檢。鄭文燦也說，因他在某超商服務，也在確診足跡圖上公布他的超商門市。

另1人則是某公司員工，同樣是警政系統透過軌跡圖，發現他曾在7月19日與確診者接觸，安排居家隔離後確診，安排職場、家人共7人居家隔離。

桃園市長鄭文燦表示，使用交友軟體而有近距離接觸行為，要居家快篩，或者到醫院採檢。他說，傳播鍊已經形成，一定有黑數，網路是匿名的，不易追蹤。若有使用類似軟體，要安排採檢。