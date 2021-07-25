首度登上奧運舞台的台灣輕艇女子K1選手張筑涵，25日於東京葛西臨海公園輕艇激流場地進行2輪預賽，最終排名第26名無緣晉級準決賽。

此次賽道設計困難，第一趟時各國好手幾乎都發生失誤，張筑涵前半段表現順暢，可惜後段有失誤造成56秒罰秒，總秒數182秒95，排名26。

第二趟張筑涵表現穩定，但最終還是以136秒66作收，排名25，總排名第26名、止步預賽。

張筑涵曾於2018雅加達及2014仁川分別拿下1銅1銀，並以2019世錦賽排名取得奧運資格，成為台灣第一位進入奧運的輕艇選手，雖然自己已盡力划好每一槳，但仍止步預賽，她想對為自己加油的人說抱歉：「辜負大家的期望感到很抱歉。」

這次參賽由於疫情關係，僅台灣選手無法參加賽前長達2周的「泡泡訓練」，只能在短短5餐訓練內適應場地，張筑涵坦言花了很多心力在調適狀態，在這樣的困境中，她也期許未來能夠有機會多參與國外訓練、賽事，增加自己的實力，繼續迎接下個挑戰，也希望這次的奧運初體驗能夠成為往後的養分。