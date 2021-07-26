法國國會在周一批准了一項法案，將強制要求衛生工作人員接種新冠疫苗；同時在對抗第四波病毒爆發之際，政府要求在許多社交和公共場所加強「健康通行證」的控管。

進入博物館、電影院、游泳池的遊客，都必須出示已接種新冠疫苗或最近受檢測為陰性的證明，否則將被拒絕進入；大型節慶活動或夜店都需要通行證。從八月初開始，進入餐廳和酒吧，以及乘坐長途火車和飛機旅行，都需要出示通行證。

法案中的措施將在11月15日結束；法案也需要法國最高司法單位憲法法庭的同意才會生效。

法國在七月初的單日確診病例約在4000例，數量逐漸增加，上周已增至2.2萬人，住院人數也增加。

法國正努力對付傳染力極高的Delta變種病毒，該變異株首次在印度被發現。當局也努力提高疫苗接種進度，對尚未預約的人群進行推廣。

截至周日，法國6700萬人口中有49.3%已接受兩劑或一劑疫苗注射，但仍然遠不到許多專家要求的群體免疫水準。

法國Pasteur研究中心今年稍早指出，如果九成的成年人都能接種疫苗，那法國就可以鬆綁管制，不會再出現嚴重疫情。