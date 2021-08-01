大陸國家衛健委今（8月1日）通報稱，前一日新增75例新冠肺炎確診個案，其中53例為本土確診，包括江蘇30例，河南12例，湖南4例，雲南3例，福建、山東、湖北和寧夏各1例。

自7月20日出現疫情的南京市，疫情傳播鏈仍在蔓延，南京市今舉行記者會，通報疫情防控的最新情況，南京市衛健委副主任楊大鎖稱，南京第三輪全員核酸檢測已採樣890萬份，發現確診病例49例，截至7月31日24時，全市累計報告本土確診病例204例（其中輕型83例，普通型114例，重型7例）。透過對病例流行病學調查，排查出的相關密切接觸者和次密接已按照有關規定進行甄別管理，新增確診病例的相關情況會繼續通過「南京發布」、「健康南京」等微信公眾號和微博公佈。

此外，楊大鎖稱，從這204例確診病例發現的來源來看，集中隔離點93人，居家隔離36人，重點人員篩查48人，主動就醫12人，社區篩查15人。以地區來看，江寧174例、溧水11例，建鄴區、鼓樓區、雨花台區各4例、秦淮區3例、高淳區2例，玄武區、棲霞區各1例。藉由上述兩點分析，病例主要集中在南京祿口機場及周邊地區，發現的病例主要來自在前期納入管控的重點人群，絕大部分是在集中隔離、居家隔離的重點人群核查中發現。同時，也發現少數零星散發病例，提醒仍需加強社會面管控。