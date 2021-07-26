工商界代表賴正鎰建議9月初全民普發5千元消費券，目前則傳出政院打算推出振興券。民進黨立院黨團幹事長劉世芳、書記長羅致政今日於線上記者會回應，沒有普發現金，也不見得9月就會提出來，而發放振興券對GDP有所幫助。但綠委許智傑建議，不如將振興金額提高至每人1萬，一半現金一半振興券。

劉世芳表示，行政院現在正在緊鑼密鼓地規劃中，普發現金是否真的可提振內需產業？相信國發會會做好最好的規劃方案。沒有所謂普發現金，而且9月初就會提出來的問題，行政機關有其作業程序，都會尊重。

羅致政指出，紓困是救急，跟振興的概念完全不同，振興是得等到民生恢復到一個階段後，再來擴大振興力道，那才是振興，從上次振興3倍券可見，發放振興券確實對GDP有幫助。

許智傑於個人媒體群組回應，去年就討論過發現金，單純只發可能無法精準刺激消費市場，錢可能會被存起來，甚至流入股市，若無法刺激消費可能還導致物價上漲。

許智傑說，可以考慮是否兩者並行，金額提高到1萬元，一半發現金一半振興券，同時滿足民眾想要現金的渴望，也能有效刺激消費市場，達到振興的效果。

另有媒體問到是否給予待業青年補貼，劉世芳回應，這些意見提供給立委參考，但以前已經提過，勞動部對這方面都已提出很好的方案。