全台瘋奧運，中華電(2412)MOD、Hami Video首度以4K超高畫質與VR模式轉播，根據統計，開幕以及「世界球后戴資穎」首戰分別衝出170萬、205萬人次的在線觀賞，不僅如此，除了奧運收視再創新高，中華電奧運廣告委刊量更超越2018世足賽的兩倍，顯示疫情之下不減國人對本屆奧運盛會之期盼，中華電預計奧運期間MOD、Hami Video廣告量有望創下歷年全年廣告量新高，加上在奧運帶動下，將帶出MOD的4K申辦量，也將產生實質營收貢獻。

中華電數據顯示，本次2020東京奧運序幕，中華電MOD、Hami Video以4K超高畫質直播本屆開幕典禮，MOD及Hami Video在三小時的開幕式總計吸引170萬人次在線觀賞，第一場奪金大熱門「世界球后戴資穎」首戰更創下205萬人次的MOD、Hami Video雙平台奧運收視紀錄，在疫情之下打破時空間的限制，帶給客戶最新穎的觀賽體驗。

東京奧運狂吸全國觀眾眼球，也帶動MOD、Hami Video廣告詢問度破表，奧運還未開幕廣告委刊量就已經超越2018世足賽的兩倍，中華電累積三屆奧運、三屆世足大型運動盛會轉播經驗，特別為本屆奧運精心打造了AI大數據精準廣告投放平台，並首次由台灣最大聯播網域動行銷公司(CLICKFORCE)獨家代理銷售MOD、Hami Video奧運廣告，強強聯手一掃廣告市場原本受疫情籠罩的低迷氣氛，奧運才剛開幕廣告就接近滿檔，隨著中華隊奪牌捷報陸續傳來，廣告主搶攻商機下單，奧運期間MOD、Hami Video廣告量有望創下歷年全年廣告量新高。