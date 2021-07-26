人民幣兌美元中間價報6.4763元，較上個交易日（23日）報價的6.4650元，下跌113個基點，跌幅0.17％。

截至10點40分，人民幣兌美元在岸價報6.4839元，較上個交易日收盤價6.4759元下跌80個基點，跌幅0.12％。離岸價報6.4858元，下跌94個基點，跌幅0.15％。

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