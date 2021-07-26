人民幣中間價下跌113個基點 11:232021/07/26 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價報6.4763元，較上個交易日（23日）報價的6.4650元，下跌113個基點，跌幅0.17％。 截至10點40分，人民幣兌美元在岸價報6.4839元，較上個交易日收盤價6.4759元下跌80個基點，跌幅0.12％。離岸價報6.4858元，下跌94個基點，跌幅0.15％。 比特幣反彈逼近4萬美元 挖礦概念股無視大盤強攻漲停 深圳啟動本外幣合一銀行結算帳戶體系試點 #基點 #上個 #下跌 #跌幅 #人民幣中間價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《營建股》業績牌失靈 國產翻臉窘貼息 13:592021/07/26 財經 線上教育股重挫 恒指早盤狂洩逾600點 11:042021/07/26 財經 烟花第二次進入大陸 餘姚市3天降雨量等於37個西湖 12:222021/07/26 兩岸 《電子零件》外資降EPS預估 信邦氣虛 10:182021/07/26 財經 交通部花9千萬做VR影片 前立委批：台灣救命錢變民進黨私房錢 08:242021/07/26 政治 《國際油價》原油亞洲電子盤區間整理 11:092021/07/26 財經 降級不解封 健康碼該上場了 04:102021/07/26 時論廣場 海底撈上半年轉盈 仍遜公司預期 04:102021/07/26 全球財經 人民幣國際使用 排名全球第三 04:102021/07/26 焦點新聞 《鋼鐵股》國際原料價跌 豐興先降廢鋼300元 11:262021/07/26 財經 陳念初》說公道話 民眾黨不是只剩4.1％與柯文哲 09:032021/07/26 政治 財經熱門新聞 航運反彈要棄船？老手爆停利停損關鍵價位 - 財經 晶圓老四不賣給英特爾 意外曝聯電誘人價值 - 財經 首見外資降評長榮 航運股風浪又起 - 財經 - 工商 記憶體擴產大爆發 台廠最大贏家曝光 - 財經 貨物爆了 塞港重創陸運 專家驚揭新地雷 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。