東京奧運會網球女單第二輪26日繼續進行。根據中新網報導，大陸網球女單代表王薔在比賽後半程連丟八局，最終以3：6 、0：6不敵7號種子、前世界第一的西班牙名將穆古魯薩，宣告結束個人單打的東奧之旅。

至此，大陸網球女子單打全部出局，本屆奧運網球賽場只剩下徐一璠與楊釗煊一對大陸組合。