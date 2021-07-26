東奧》王薔不敵穆古魯薩 陸網球女單全軍覆沒 13:582021/07/26 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 王薔不敵穆古魯薩 陸網球女單全軍覆沒。圖為資料照。(季志翔攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東京奧運會網球女單第二輪26日繼續進行。根據中新網報導，大陸網球女單代表王薔在比賽後半程連丟八局，最終以3：6 、0：6不敵7號種子、前世界第一的西班牙名將穆古魯薩，宣告結束個人單打的東奧之旅。 至此，大陸網球女子單打全部出局，本屆奧運網球賽場只剩下徐一璠與楊釗煊一對大陸組合。 盧彥勳籤表硬 東奧首戰就碰強敵 美國常務副國務卿訪大陸 確保兩國競爭不會淪為衝突！雪蔓今會王毅 台海南海議題各說各話 #王薔 #不敵 #穆古魯薩 #網球女單 #大陸網球 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蔡昌憲預測中華隊奪牌破紀錄 04:102021/07/24 娛樂新聞 江宏傑支持戴資穎 福原愛挺日本大陸 04:102021/07/24 娛樂新聞 東奧》戴資穎上《我猜》呆萌畫面曝光 12歲就許願「打到奧運」 09:202021/07/26 體育 東奧》花不到半小時 戴資穎小組賽首戰直落二勝出 12:172021/07/24 體育 東奧》羽球好的開始 戴資穎快殺奪首勝 04:102021/07/25 焦點要聞 東奧》王貞治棒壇三雄遞棒 大坂直美點燃聖火 五環盛事開跑 18:252021/07/23 體育 東奧》羽球戴資穎出陣！中華隊10項賽事拚搶4獎牌 04:102021/07/24 運動天地 Yahoo奇摩打造AR體驗室 用新科技感受東京奧運 13:562021/07/23 科技 東奧》中華隊104順位進場藏玄機！首度比大陸早進場 NHK稱：台灣 22:122021/07/23 體育 東奧》太令人沮喪 莫瑞因傷退出網球男單無緣三連霸 19:352021/07/25 體育 東奧》20年網壇生涯謝幕 盧彥勳盼培育後進 04:102021/07/26 運動天地 體育熱門新聞 東奧》好想贏韓國 中華射箭男團飲恨敗北仍摘銀牌 - 其他 東奧》渡過首局亂流拍落阮翠玲 戴資穎小組賽2連勝 - 體育 東奧》連珍羚被判3指導敗 前柔道奧運國手專業解析 - 體育 東奧》輸給中華隊！美國49年來首度第一天全軍覆沒 - 體育 東奧》五朝元老不服老 莊智淵挺進桌球男單16強 - 其他 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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