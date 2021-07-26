興櫃京站（2942）26日股東會通過盈餘分配現金股利每股3.24元，京站董事長林怡均指出，去年疫情爆發，在下半年全力衝刺與新開店小碧潭店挹注下，全年稅後盈餘2.03億元，持續獲利，今年則將繼續展店連鎖集團化，並擴展多角化經營，包括顧問業務等，以繼續挹注新成長動能。

林怡均指出，109年度縱使深受疫情影響，在團隊靈活應變策略努力下，業績依舊保持獲利，營業淨額小幅衰退2.09%，合併稅後淨利達 2.03億元。其中3月才開幕的小碧潭店，業績亦超出預期，表現亮眼，營業淨利佔整體稅後淨利的11%，印證團隊精準定位的專業肯定。

展望未來，林怡均表示，今年5月以來，全台各個產業再一次遭逢疫情重創；京站首要重視的是員工與合作廠商的健康及安全，並持續確保京站正常營運，去年疫情爆發時，京站除實體商場的拓展，線上的服務亦積極強化，尤其是線上直播導購成為業界先驅，不但提供消費者多元的消費方式，並且在疫情期間持續維持與客戶的互動，維持黏著度，今年以來京站1-6月合併營收較去年同期微減5.9%，除了6月大幅減少75%，前四月均有大幅成長。

而基於永續經營發展的理念，京站亦於去年取得小碧潭店的建物所有權，強化自有資產的資產實力，讓經營策略更具彈性，而京站團隊多年的百貨經營經驗也發揮在商場規畫經營顧問業務上，未來除了持續拓展新店，顧問業務亦進一步增加業外收益，也增加拓點合作的機會，持續擴大連鎖規模。