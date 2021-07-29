宏遠證(6015)今（29）日召開股東常會，2021年上半年，將持續積極拓展數位金融服務，強化電子網路平台與實體分公司互補性，並全力爭取資本市場承銷、財務顧問與股務代理等業務案件，增加多元化手續費收入來源，盼推動未來營運更上層樓。

宏遠證2020年自結淨收益13.06億元、年增達53.4％，創近11年高點。稅前淨利4.16億元、年增近2倍，稅後淨利4.11億元、年增達1.92倍，每股盈餘（EPS）1.23元，遠優於前年0.4元，三者均創近8年高點。

宏遠證去年營運績效亮麗，主要受惠台股市場資金充沛、整體市場交易量價齊揚，配合公司積極深化旗下各業務平台拓展，同步強化數位金融服務業務全面發展所帶動，去年每股淨值12.57元、資本適足率350％，營運體質維持良好穩定。

宏遠證去年線上數位及臨櫃開戶數躍增近2.04倍，並在承銷（IPO）及再籌資（SPO）業務大有斬獲，使總承銷金額達55.33億元、跳增達21.3倍，股務代理家數117家、服務股東人數約180萬戶，資產報酬率（ROA）及股東權益報酬率（ROE）分達2.92％、10.29％。

展望2021年，面對全球局勢詭譎多變、台股行情隨之震盪，宏遠證秉持以穩健策略，積極布建各項業務平台，使旗下各項業務維持穩健經營績效，並持續積極提高公司治理透明度、落實洗錢防制機制，以及承擔企業社會責任等。

宏遠證上半年自結合併營收19.27億元、年增達近2.72倍，稅前淨利11.63億元、年增達10.29倍，稅後淨利10.62億元、年增達9.61倍，每股盈餘（EPS）3.21元，改寫同期新高、並大幅超越去年全年。櫃買中心7月19日將宏遠證正式納入「富櫃200」指數成分股。

宏遠證在2月受讓花蓮光隆證券後，全台營業據點增加至10處。公司表示，將積極拓展數位金融服務，強化電子網路平台與實體分公司互補性，並全力爭取資本市場承銷、財務顧問與股務代理等業務案件，增加多元化手續費收入來源，盼推動未來營運更上層樓。