新北市長侯友宜說，降級後市府會持續監測疫情數據、社區篩檢站也會持續運作，還有持續觀測人流、車流與景點，及疫苗覆蓋率、醫療量能夠都做到位 ，用這樣監控狀況來判斷疫情，強調這場戰役讓我們付出慘痛代價，這代價是血淋淋的，沒有贏家、都是輸家。

侯友宜表示，民眾比我們更苦更累，市府監測會做的務實，因為不希望降級再回來升級，會讓民眾更累，市府有責任做好監測指標，成為掌控疫情最重要的力量。

另對於中央25日同意AZ可混打mRNA疫苗，以第1到到第3類優先，侯友宜則回應，「尊重專家評估」。